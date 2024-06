NBA : Alexandre Sarr ne veut pas être le premier choix de la draft, voilà pourquoi

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Depuis des mois, Alexandre Sarr est pressenti comme un sérieux candidat pour la première place de la draft NBA. Il pourrait toujours être sélectionné en première position par les Hawks, dans la nuit de mercredi à jeudi. Cependant, ce scénario est peu probable, car le Français essaierait d’éviter d’être choisi en premier. Comment fait-il et, surtout, pourquoi le fait-il ?

Être choisi en première position de la draft est un honneur et une opportunité d’entrer dans l’histoire de la NBA, surtout pour un joueur français. Pourtant, Alexandre Sarr préfère visiblement éviter d’être choisi par les Atlanta Hawks, qui détiennent le premier choix. Il semble faire son maximum pour rejoindre Washington, en deuxième position.

Alexandre Sarr esquive Atlanta

De nombreux spécialistes considèrent Alexandre Sarr comme le joueur le plus prometteur de cette draft, attirant naturellement l’attention des Hawks. Mais l’intérêt n’est pas réciproque. L’intérieur de Perth (Australie) a refusé de rencontrer la franchise, une tactique souvent utilisée par les agents qui souhaitent éviter certaines équipes. « Nous avions programmé un entraînement. Nous l’avions prévu et il a refusé de venir s’entraîner » , a confirmé Landry Fields, le manager d’Atlanta, lors d’une interview à la radio américaine.

Qui récupèrera Risacher, Sarr et Salaün ? Tout savoir sur la Draft NBA 2024 https://t.co/RzH3mSxGq6 pic.twitter.com/HhoD0h3Tmk — le10sport (@le10sport) June 20, 2024

La franchise l’a rencontré lors du draft combine, l’a étudié de près et a effectué toutes les recherches nécessaires. Cependant, il sera sans doute difficile de choisir un joueur qui ne veut pas jouer pour eux. Tout indique ainsi que les Hawks sélectionneront Zaccharie Risacher avec leur premier choix. Il y a des rumeurs selon lesquelles ils pourraient toujours choisir Sarr, mais beaucoup estiment que cela pourrait être une stratégie pour forcer une équipe, comme les Wizards, à négocier avec eux.

Les Wizards plutôt que les Hawks

« On m’a dit que ce n’est pas qu’Alex Sarr ne veut pas jouer pour Atlanta, mais qu’il préfère jouer pour les Washington Wizards » , a récemment révélé Jonathan Givony, expert de la draft pour ESPN , dans le podcast du Hoop Collective . À Washington, qui semble déterminé à le recruter, Sarr aurait plus de facilité à se faire une place dans l’équipe, voire à devenir une figure clé du projet sportif.

Avec Trae Young et Dejounte Murray, l’avenir des Hawks est incertain et l’équipe compte de nombreux joueurs qui pourraient lui faire concurrence aux postes 4 et 5, tels qu’Onyeka Okongwu, Clint Capela et De'Andre Hunter. Chez les Wizards, le natif de Bordeaux serait assuré d’obtenir une place importante dès son arrivée et il rejoindrait un autre Français, Bilal Coulibaly. Une situation plus favorable, pour laquelle il est apparemment prêt à renoncer au statut de premier choix de la draft.