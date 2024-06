NBA : Comparé à Wembanyama, il annonce la couleur

Pierrick Levallet

La première saison de Victor Wembanyama en NBA va assurément en inspirer plus d’un. Drafté chez les San Antonio Spurs, le Français a impressionné son monde. Élu rookie de l’année, il a même failli être sacré meilleur défenseur de la saison. Le joueur de 20 ans a confirmé tout son potentiel. Un autre Français devrait débarquer très prochainement en NBA : Zaccharie Risacher. Régulièrement comparé à Victor Wembanyama, l’ailier de 19 ans ne se laisse toutefois pas perturber par cela.

«Je ne sais pas si je vais être n°1»

« Je pense que la meilleure manière de prendre les choses c’est d’aller à son rythme et de pas forcément se projeter ou se mettre une pression par rapport à ce monde très médiatisé qu’est la NBA. C’est super pour le basket français d’avoir des gars qui réussissent comme Victor et Bilal, mais la force que j’ai pu avoir cette saison c’est de vouloir seulement gagner mon prochain match, trouver comment contribuer à la victoire de mon équipe et comment être bon individuellement » a d’abord expliqué Zaccharie Risacher dans des propos rapportés par Parlons Basket .

«Il y aura beaucoup d’attente»