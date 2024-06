NBA : Shaquille O’Neal explique comment il punirait les joueurs-parieurs

Florian Barré

Avec la légalisation des paris sportifs aux États-Unis, des millions de fans ont commencé à parier presque quotidiennement sur leurs joueurs et leurs équipes préférés. L’une des ligues les plus touchées par cette situation est la NBA, où les gens se ruent pour parier sur ses matchs. Sans surprise, cela s’est traduit par une hausse des paris parmi les joueurs, certain allant même jusqu’à parier sur leur propre équipe, à l’instar de Jontay Porter.

Alors que les sanctions se multiplient envers les joueurs-parieurs depuis quelque temps, Shaquille O’Neal a fait une suggestion intéressante pour les empêcher d’agir ainsi. Au cours de la carrière d'O'Neal, Hall of Famer de la NBA, les paris sportifs n'étaient légalisés nulle part ailleurs qu'à Las Vegas, dans le Nevada. Il n'avait donc pas vraiment à s'inquiéter de se laisser entraîner dans ce monde. Malheureusement, c’est un problème auquel les joueurs sont constamment confrontés de nos jours.

« Si vous n'y parvenez pas, vous êtes banni »

Certaines formes de jeu ne sont pas mauvaises, et chaque ligue a son propre ensemble de règles de paris sportifs. Leur violation entraîne de sévères sanctions. Comme alternative à certaines de ces lourdes interdictions, Shaq a une idée unique sur ce que la NBA devrait faire aux personnes qui ne respectent pas ces fameuses règles : « Ils devraient rendre l'intégralité de leur salaire en 30 jours. Vous avez 30 jours pour payer les 450 que vous gagnez. 450 pour rembourser la ligue, plus ce que la personne a gagné, 200 ou autre, donc vous devez payer 650 dans ces 30 jours. Si vous n'y parvenez pas, vous êtes banni de toutes les ligues de la NBA et d’Europe. »

Une sanction stricte mais qui laisse une chance aux accusés

O'Neal a évoqué cette sanction en relation avec la suspension à vie que Jontay Porter a reçue pour avoir parié sur sa propre équipe. Il a utilisé des informations privilégiées sur son état de blessure pour donner un coup de pouce à ses paris, ce qui justifie l'interdiction à vie qu'il a reçue. Il ne semble pas que Shaq soit en désaccord avec la décision, mais propose une solution alternative qui nuirait quand même à ces joueurs puisqu'ils se soucient tant de l'argent. Les faire renoncer à la totalité de leur salaire pourrait être une punition assez lourde, surtout s'il s'agit d'un joueur de renom. Shaq souhaite également que ceux-ci déboursent tous les gains potentiels de leurs paris afin qu'ils reviennent à la case départ lorsqu'il s'agit d'être payés.