NBA : Quid de l’avenir de DeRozan et LaVine aux Bulls ?

Florian Barré

En fin de semaine dernière, les Chicago Bulls ont échangé Alex Caruso au Thunder d’OKC contre le jeune Josh Giddey, meneur de jeu lui aussi. Mais d’autres questions subsistent autour du roster des Bulls, dans le dur depuis quelques années. Zach LaVine va-t-il être échangé ? Et surtout DeMar DeRozan a-t-il réellement envie de signer son prochain contrat dans l’Illinois ?

Depuis la fin des finales NBA, les équipes ont été autorisées à négocier avec leurs propres agents libres et joueurs éligibles à l'extension. La free agency ouvre ses portes dans un peu plus d'une semaine et dès lors, les négociations entre les équipes et les autres joueurs pourront officiellement commencer, bien que de manière informelle, les négociations sont déjà bien avancées, la falsification étant l’élément vital de la NBA à cette période de l’année.

NBA : Malik Monk va prolonger aux Kings pour 78 millions de dollars https://t.co/0zhRwRoXgC pic.twitter.com/0rwqzQh4xf — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Une re-signature à prévoir ?

Ainsi, si l’on se penche du côté des Chicago Bulls, on peut se demander si DeMar DeRozan sera ou non un agent libre cet été. Les deux parties ont déclaré publiquement qu’elles souhaitaient que leur relation se poursuive. DeRozan, 35 ans, a récolté en moyenne 24 points et 5,3 passes décisives par match la saison dernière. C'est encore un joueur de gros calibre qui pourrait aider une équipe en séries éliminatoires. Alors forcément, s’il est disponible, il y aura des prétendants.

Ça refroidit pour Zach LaVine

Mais après avoir perdu Alex Caruso, échangé contre Josh Giddey, et avant de certainement dire au revoir à Zach LaVine, les Bulls ont-ils envie de se séparer d’un troisième gros nom de leur roster ? N’est-ce pas trop d’un coup ? Toujours est-il que la franchise trouve à nouveau le marché tiède pour LaVine. Personne ne semble vraiment intéressé alors que Chicago cherche véritablement à mettre fin à la collaboration entreprise en 2017. Selon Marc Stein, les Philadelphia 76ers et l’Utah Jazz, deux cibles présumées de LaVine, « ne s’y intéressent plus beaucoup ».