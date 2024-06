La NBA fait une annonce sur Luka Doncic après la finale perdue par les Mavericks

Florian Barré

Même si les Dallas Mavericks n’ont pas réussi à remporter le championnat NBA 2024, leur parcours jusqu’en finale reste tout de même très impressionnant. En tant que cinquième tête de série à l’Ouest, peu ont vu Dallas aller aussi loin dans la compétition, ce qui a rendu leur parcours encore plus impressionnant. Et si les Texans ont pu espérer être sacré pour la deuxième fois de leur histoire, c’est en grande partie grâce à Luka Doncic, fantastique tout au long de la saison.

Il ne fait aucun doute que Luka Doncic est l'un des meilleurs joueurs de la ligue en séries éliminatoires depuis sa première apparition à ce stade de la compétition, sa production individuelle étant parmi les plus grandes de tous les temps. Sur X, le compte de la NBA a annoncé que Doncic est désormais le deuxième meilleur joueur de tous les temps en termes de points par match en séries éliminatoires, derrière la légende des Chicago Bulls Michael Jordan. Luka Magic tourne actuellement à 30.9 points par matchs quand His Airness réalisait 33.4 points par match en son temps.

Doncic gêné par une blessure

Une statistique folle pour le Slovène, qui pourrait continuer à améliorer ces chiffres au fil de sa carrière puisqu’il rentre à peine dans la fleur de l’âge (25 ans). Jouant également une grande partie de ces séries éliminatoires, perdues en finale contre les Boston Celtics, avec différentes blessures, Doncic n’était clairement pas à 100% en bonne santé, ce qui rend sa performance encore plus impressionnante.

Ce n’est que le début

Ainsi, il ne fait aucun doute que Doncic recherche rapidement à remporter un titre NBA, mais s’il peut dans le même temps continuer de renforcer son héritage chaque année, pourquoi s’en priver ? Cette saison 2023-24 le prouve car ce fut une course au sacre haletante pour le Slovène et les Mavs. Dallas va maintenant retourner au travail avec un roster déjà bien établi et un Kyrie Irving impliqué. De bon augure pour la suite ?