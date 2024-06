Trade NBA : Alex Caruso des Bulls file à OKC en échange de Josh Giddey

Florian Barré

Alex Caruso a commencé sa carrière professionnelle en tant que joueur du Thunder d'Oklahoma City, mais n’était pas au niveau NBA à l’époque. Après avoir été laissé de côté lors de la Draft 2016, il a signé avec le Blue d’OKC en G-League. Depuis lors, il a été un incontournable des Lakers de Los Angeles et des Chicago Bulls, mais apparemment, sa première équipe ne l'a jamais oublié.

Ce jeudi, le Thunder d’Oklahoma City a décroché un accord avec les Chicago Bulls pour Alex Caruso en échange d'un jeune joueur qui est entré en NBA avec beaucoup plus de poids sur les épaules que son aîné. Josh Giddey, 6e choix au classement général de la Draft 2021, va désormais déménager à Chicago et aura une seconde chance d’affirmer son plein potentiel. Giddey a connu des difficultés lors des séries éliminatoires pour le Thunder en raison de sa faiblesse en tant que tireur à 3-points, mais les Bulls en reconstruction pourraient lui permettre de passer un cap.

Une recrue utile ?

Cet accord marque le début officieux de la saison commerciale. Alex Caruso était, sans hyperbole, l’un des acteurs les plus recherchés de la NBA au cours des deux dernières années au moins. Il a défendu sur Stephen Curry et Giannis Antetokounmpo à un niveau extrêmement élevé. C'est un brillant passeur et un tireur à 3 points en constante amélioration qui a réalisé près de 41% de ses tentatives la saison dernière. Alors, naturellement, il atterrit dans l’équipe qui a probablement le moins besoin de lui puisque les deuxième et troisième meilleurs joueurs d'Oklahoma City sont toujours sous contrat rookies (Chet Holmgren et Jalen Williams). De plus, OKC s’est classé quatrième en défense et a dominé la ligue à 3-points en 2023-24. Ainsi, Caruso arrive comme étant un luxe absolu.

Un trade gagnant pour OKC

Le Thunder compte désormais dans ses rangs Caruso, Luguentz Dort, Cason Wallace et Jalen Williams... avec Chet Holmgren, qui s'est classé troisième de la NBA pour les tirs contestés par match la saison dernière. Ainsi, on peut imaginer de manière crédible que la défense d’OKC est prête à concurrencer celle de Boston, champion en titre. Caruso gagnera environ 1,5 million de dollars de plus que Giddey la saison prochaine. Les deux contrats expirent, ce n’est donc pas comme si le Thunder avait échangé une sécurité financière à long terme contre lui. Oklahoma City peut encore assez facilement créer plus de 30 millions de dollars d’espace de plafond s’il le souhaite. C'est plus que suffisant pour, par exemple, remédier à leurs problèmes de rebond en signant Isaiah Hartenstein tout en re-signant potentiellement Isaiah Joe pour un nouvel accord à long terme. À suivre…