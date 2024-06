NBA : LeBron James va encore entrer dans l'histoire après la Draft

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 39 ans, LeBron James est aujourd'hui le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Un record qui devrait rester imbattu durant un peu petit moment. Ayant d'autres exploits à son palmarès, le King laissera son empreinte et cela n'est visiblement pas prêt de s'arrêter. Alors que la Draft NBA se tiendra maintenant d'ici quelques jours, cela pourrait donner l'occasion à LeBron James d'entrer à nouveau dans l'histoire de son sport. Explications.

Qui succèdera à Victor Wembanyama, numéro 1 de la Draft NBA en 2023 ? Alors qu'on connaitra la réponse d'ici quelques jours maintenant, deux Français pourraient succéder au crack des Spurs : Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr. Mais voilà que l'une des autres attractions de cette Draft NBA de 2024 se nomme... Bronny James. Fils du célèbre LeBron James et à seulement 19 ans, il a décidé de faire le grand saut après seulement un an à l'université de USC. Possiblement drafté en fin de 1er tour, Bronny James pourrait alors rejoindre son père, LeBron James, en NBA à compter de la saison prochaine. Cela pourrait par la même occasion être une première historique. En effet, jamais dans l'histoire de la NBA, un père n'avait joué un match en même temps que son fils. Cela pourrait donc être chose faite d'ici quelques mois avec LeBron James et Bronny James.

Les Curry en NBA

Avec LeBron James et Bronny James en NBA, cela fera un nouveau duo père/fils célèbre à avoir évolué dans la ligue nord-américaine de basket. Les exemples sont d'ailleurs nombreux. On peut bien évidemment citer les Curry. Aujourd'hui, Stephen Curry brille avec les Warriors alors que son frère, Seth Curry, a fini la saison chez les Charlotte Hornets. Les deux ont ainsi marché dans les traces de leur père Wardell Curry, passé par les Hornets, les Bucks ou encore les Raptors.

Pippen, Thompson, Rivers, Booker...

Dans les débats pour le titre honorifique du GOAT avec LeBron James, Kobe Bryant a lui aussi eu la chance d'évoluer en NBA au même titre que son père, Joe Bryant. Alors que le Black Mamba s'est fait un nom chez les Lakers, son père a lui joué chez les Clippers et les 76ers. Et on peut encore citer encore plein de duos célèbres. Cela vaut pour Tim Hardaway et Tim Hardaway Jr, Mychal Thompson et Klay Thompson, Scottie Pippen et Scottie Pippen Jr, Doc Rivers et Austin Rivers ou encore Melvin Booker et Devin Booker.