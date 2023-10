XV de France : Un «scandale» dénoncé après l’Afrique du Sud !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les débats sont encore nombreux près d’une semaine après l’élimination du XV de France dès les quarts de finale de la Coupe du monde, surtout après que World Rugby ait reconnu cinq erreurs de l’arbitre de Ben O’Keeffe, dont trois qui ont profité à l’Afrique du Sud. Au micro de RMC, Denis Charvet n’hésite pas à dénoncer un « scandale ».

La pilule a encore du mal à passer. Battu par l'Afrique du Sud (28-29) en quart de finale dimanche dernier, le XV de France n’a pas été aidé par l’arbitrage, c’est en effet ce qu’a reconnu World Rugby, pointant du doigt au moins cinq erreurs arbitrales majeures commises Ben O’Keeffe, dont trois en défaveur des Bleus . Un vrai « scandale » aux yeux de Denis Charvet, se justifiant au micro de RMC .

Coupe du monde de Rugby : La polémique est relancée pour le XV de France ? https://t.co/W6qtbd19YR pic.twitter.com/9K6ZVEV713 — le10sport (@le10sport) October 20, 2023

« La TMO peut intervenir »

« C’est un scandale que l’arbitre vidéo n’ait pas prévenu l’arbitre central au sujet du coup de tête de Du Toit sur Jonathan Danty. Il devait regarder la vidéo ! J’étais clément par rapport à l’arbitrage. Mais là, je pense qu’il y a un vrai scandale ! L’arbitre décide et je me demande pourquoi le TMO n’appelle pas l’arbitre deux ou trois fois. C’est un scandale ! Même sur Etzebeth, sur l’en-avant. Il n’y a pas la TMO. La TMO peut intervenir. L’arbitre estime que ça va derrière, mais on peut faire appel à la vidéo », estime l’ancien joueur devenu consultant dans le Super Moscato Show , relayé par Blog-RCT.

« C’est un scandale ! »