XV de France : Il annonce l’absence d’Antoine Dupont pour les 6 Nations ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La Coupe du Monde étant désormais terminée pour le XV de France, Antoine Dupont se projette déjà sur de nouveaux projets avec notamment une éventuelle participation aux Jeux Olympiques avec l'équipe de France de Rugby à VII. Mais cet objectif impliquerait qu'il loupe le prochain Tournoi des 6 Nations avec les Bleus, un scénario que la FFR valide déjà.

Le XV de France est tombé de haut dimanche dernier avec son élimination en quart de finale de la Coupe du Monde, face à l'Afrique du Sud (28-29), mais la saison va continuer pour les joueurs tricolores, que ce soit en club... ou dans l'optique du prochain Tournoi des 6 Nations ! Seulement voilà, un élément pourrait bien priver Antoine Dupont, le capitaine des Bleus , de ce fameux Tournoi en février et mars prochain, et cet élément concerne précisément les Jeux Olympiques de 2024.

«Le meilleur joueur du monde», le XV de France s’enflamme pour Dupont https://t.co/naWHxOyYGc pic.twitter.com/6EKp7QLvQx — le10sport (@le10sport) October 15, 2023

Dupont obligé de louper les 6 Nations pour les JO

En effet, s'il souhaite pouvoir intégrer l'équipe de France à VII de rugby pour les prochains JO, le capitaine du XV de France devra effectuer au préalable une longue préparation, ce qui impliquerait donc de louper les 6 Nations avec les Bleus. Florian Grill, le président de la FFR, a évoqué sans détour cette option sur RMC Sport : « Oui, mais on l'a déjà anticipé et on l'a déjà accepté. On est un sport collectif. Et même si l’on met très en valeur Antoine, lui-même met toujours en valeur le groupe. Au sein de l'équipe de France à VII, ça serait impensable qu’il débarque et qu'il soit parachuté sans avoir fait des matchs de préparation, sans avoir vécu avec le groupe et sans avoir participé au collectif. C’est un choix, il y a un vrai enjeu autour du rugby à VII et des Jeux olympiques qui vont être un événement énorme », explique-t-il.

« Si Antoine veut faire les Jeux olympiques, il doit être dans le groupe de France VII »