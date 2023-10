XV de France : Fabien Galthié prépare un grand changement

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La Coupe du monde ayant pris fin brutalement pour le XV de France en quart de finale, l'heure est désormais au bilan pour les Bleus, mais également à une projection vers l'avenir. Vice-président de la FFR délégué au haut niveau, Jean-Marc Lhermet annonce ainsi un débriefing important dans prochaines heures avec Fabien Galthié, notamment afin d'élaborer le nouveau staff.

Très ambitieux, le XV de France espérait bien décrocher son premier mondial sur ses terres. Mais l'Afrique du Sud (et un peu Ben O'Keeffe) en ont décidé autrement. Les Springboks ont en effet dominé les Bleus en quarts de finale (29-28). Par conséquent, l'heure est au bilan pour les Français et c'est ainsi que Jean-Marc Lhermet, vice-président de la FFR délégué au haut niveau, annonce qu'il va prochainement s'entretenir avec Fabien Galthié.

La FFR annonce des discussions avec Galthié

« La Coupe du monde s’est terminée brutalement, on a tous un peu mal à la tête. Là, il y a un besoin fort de tous les acteurs de digérer, de se reposer physiquement, mentalement. On a acté le rendez-vous avec les grandes lignes. Chacun va profiter des jours à venir pour réfléchir, bien le préparer, il n’y a pas d’urgence. On a déjà évoqué le fait de faire un bilan de la Coupe du monde et des trois dernières années pour se projeter sur la séquence à venir. Le bilan, c’est ce qui a marché, sur quoi il faut capitaliser, ce qu’il faut garder, ce qui n’a pas marché, comment on peut l’améliorer, etc. Le bilan intégrera le positif et le négatif, il sera fait avec Fabien et sera honnête, transparent, et sans concession », lance-t-il dans les colonnes du Parisien , avant de se prononcer plus précisément sur les points qui seront discutés avec Fabien Galthié.

Ca va bouger dans le staff du XV de France