Une star du XV de France fait son mea culpa après l'Afrique du Sud

Dimanche soir, c'était la douche froide pour le XV de France. Alors que les joueurs de Fabien Galthié rêvaient d'un titre de champion du monde à domicile, ça s'est finalement arrêté dès les quarts de finale contre l'Afrique du Sud. Forcément, suite à cette défaite, dans les vestiaires, l'ambiance était lourde. Il y a notamment eu quelques excuses qui ont été prononcées de la part d'un joueur du XV de France...

Pour un petit point seulement, le XV de France a été battu par l'Afrique du Sud en quart de finale de sa Coupe du monde. Les Bleus peuvent s'en vouloir, d'autant que plusieurs décisions arbitrales sont très litigieuses. Il y a notamment eu le moment de cette transformation manquée de Thomas Ramos, qui a été contré par Cheslin Kolbe. Cela aurait pu faire deux points de plus pour le XV de France et cela aurait alors pu faire la différence pour avancer dans le dernier carré et retrouver l'Angleterre par la suite.

« Ramos est venu vers moi pour s'excuser »

Cette action de Thomas Ramos risque de hanter longtemps les esprits du XV de France. L'arrière tricolore s'en veut-il ? Pour le Daily Mail , Shaun Edwards, entraîneur de la défense, raconte : « Thomas Ramos est venu vers moi pour s'excuser mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être était-ce à cause de sa transformation contrée, mais je lui ai répondu qu'il avait été fantastique et qu'il n'avait pas à s'excuser de quoi que ce soit. Vous vous sentez forcément très responsable quand vous jouez à domicile car tout un pays est derrière vous. Mais les joueurs peuvent être fiers de la façon dont ils ont joué ».

