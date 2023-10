XV de France : Polémique avec l’Afrique du Sud, le boss calme tout le monde

Jean de Teyssière

L'arbitrage est au cœur des polémiques dans cette Coupe du monde de rugby, surtout depuis l'élimination du XV de France face à l'Afrique du Sud. L'arbitre du match, Ben O'Keeffe avait été longuement critiqué, y compris par Antoine Dupont à l'issue du match. Moins de deux semaines après l'élimination, les critiques pleuvent toujours et Florian Grill, le président de la FFR, appelle à stopper ces propos.

La Coupe du monde est aussi terminée pour l'arbitre néo-zélandais Ben O'Keeffe qui pourra lui aussi souffler un peu. Après avoir été nommé arbitre de la demi-finale entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud, son cas et notamment son arbitrage face au XV de France ont continué de faire débat.

«Il faut mettre un terme aux propos négatifs sur les arbitres»

Dans un billet publié sur sa page Facebook , le président de la Fédération Française de Rugby, Florian Grill s'adresse aux fans de rugby : « Si je me permets de m’adresser à vous c’est pour un point essentiel. S’il faut lutter pour que la France pèse au sein de World Rugby, il faut mettre un terme aux propos négatifs sur les arbitres. D’abord parce que l’arbitre est, comme un joueur, faillible. Ensuite parce que nous avons 2700 arbitres en France et qu’il en faudrait 3300 pour couvrir toutes les rencontres. Accepter qu’on dise du mal des arbitres, ouvrir cette boîte de Pandore, c’est prendre le risque de ne plus en avoir, car ils n’iront plus sur les terrains. »

«Ne parler que de l’arbitre nous empêche d’analyser la réalité du match»