«Nous sommes satisfaits» : L’arbitre réagit sur la polémique avec le XV de France

Jean de Teyssière

Ben O'Keeffe est un nom connu de tous les Français depuis dimanche soir. Les supporters du XV de France ont eu du mal à digérer l'arbitrage du Néo-Zélandais, critiquable sur bien des aspects. Antoine Dupont n'a d'ailleurs pas manqué de rappeler que Ben O'Keeffe n'avait pas sifflé des fautes évidentes. Celui qui arbitrera la demi-finale entre l'Afrique du Sud et l'Angleterre est revenu sur ses polémiques et s'il évoque des erreurs, il estime être satisfait de sa prestation.

Lors d'une interview accordée au média néo-zélandais NewsHub , Ben O'Keeffe, l'arbitre polémique du quart de finale entre le XV de France et l'Afrique du Sud estime que « parfois je prends la bonne décision et parfois j'ai tort. C'est comme ça qu'on apprend aussi. Les joueurs et les coachs ont dit des choses après l'élimination. Je sais que nous ne sommes jamais parfaits en tant qu'arbitre, et que nous faisons des erreurs lors des matchs. » Il fait notamment référence à la sortie d'Antoine Dupont, quelques minutes après l'élimination en conférence de presse, estimant que l'arbitrage n'avait pas « été au niveau de l'enjeu. »

«Il faut leur laisser le temps de digérer»

Ben O'Keeffe poursuit ensuite sa défense et explique vouloir en parler avec les Français, quand toute cette polémique se sera calmée : « Je n'ai pas parlé, ni débriefé avec le XV de France après la rencontre. C'est un moment compliqué émotionnellement et je crois qu'il faut leur laisser le temps de digérer. [...] Nous allons essayer d'en reparler (avec les Français) et de remettre les choses sur de bons rails. »

«Nous sommes satisfaits sur beaucoup de points aussi»