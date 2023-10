XV de France : Dupont crie au scandale, l’Afrique du Sud lui répond

Arnaud De Kanel

Défait par l'Afrique du Sud dimanche soir (28-29), le XV de France a pointé du doigt l'arbitrage de Ben O'Keeffe, à l'image du capitaine Antoine Dupont. Bien qu'il ne souhaite pas se réfugier derrière cette excuse, le demi de mêlée a trouvé que le Néo-Zélandais n'avait pas été à la hauteur de l'événement, à la différence des Sud-Africains, qui ne trouvent rien à lui redire.

L'arbitrage de la rencontre entre le XV de France et l'Afrique du Sud fait polémique. Ce lundi matin, Le 10 Sport relève 5 décisions litigieuses qui ont retenu notre attention. Antoine Dupont a d'ailleurs fait part de son mécontentement au sujet des décisions de Ben O'Keeffe en conférence de presse. La réponse de l'Afrique du Sud ne s'est pas faite attendre.

«Pas sûr que l’arbitrage ait été au niveau de l’enjeu»

Le capitaine du XV de France en avait gros sur le cœur. « Il me tarde de revoir des images. Il me semble qu’il y a des choses claires et évidentes qui me semblent facile à siffler et qui ne l’ont pas été, avoue le capitaine. Quand il y a une avancée de 60 mètres et qu’on ralentit un ruck, c’est facile à siffler. Je ne veux pas faire l’aigri qui râle sur l’arbitrage parce qu’il a perdu le match, mais je ne suis pas sûr que l’arbitrage ait été au niveau de l’enjeu aujourd’hui », déplorait Antoine Dupont en conférence de presse. Cobus Reinach et Jacques Nienaber n'y trouvent eux, rien à redire...

«Du très bon boulot»