XV de France - Afrique du Sud : Ces 5 décisions de l’arbitre qui font parler

Hugo Chirossel

Le XV de France ne retrouvera pas l’Angleterre en demi-finale. Les hommes de Fabien Galthié se sont inclinés lors de leur quart de finale face à l’Afrique du Sud dimanche soir (28-29). Une défaite difficile à digérer pour les Bleus, qui s’estiment lésés par l’arbitrage de Ben O’Keeffe. Il y a en effet plusieurs actions litigieuses qui ont tourné en faveur des Springboks.

« Il me tarde de revoir les images . » Antoine Dupont n’a pas échappé aux questions sur l’arbitrage en conférence de presse, après la défaite du XV de France face à l’Afrique du Sud (28-29). Le parcours des Bleus s’est finalement arrêté au stade des quarts de finale. Une immense déception, mêlée à de la frustration : « Il me semble qu’il y a des choses claires et évidentes qui me semblent facile à siffler et qui ne l’ont pas été, avoue le capitaine. Quand il y a une avancée de 60 mètres et qu’on ralentit un ruck, c’est facile à siffler. Je ne veux pas faire l’aigri qui râle sur l’arbitrage parce qu’il a perdu le match, mais je ne suis pas sûr que l’arbitrage ait été au niveau de l’enjeu aujourd’hui. »

XV de France : Thomas Pesquet s’en mêle et crie au scandale ! https://t.co/OmZNFiHmZx pic.twitter.com/2dlmaGqMxP — le10sport (@le10sport) October 16, 2023

L'intervention d'Etzebeth

Ben O’Keeffe, arbitre de cette rencontre, se retrouve au cœur des discussions au lendemain de l’élimination du XV de France. La première action qui vient en tête est forcément celle qui amène au premier essai de l’Afrique du Sud, à la septième minute de jeu. Eden Etzebeth coupe une passe de Damian Penaud vers Thomas Ramos et semble commettre un en-avant. Étant en position de dernier défenseur, ce geste aurait dû lui valoir un avertissement et un essai de pénalité. Il n’est finalement pas sanctionné et les Springboks ont pu recoller au score.

Le contre de Kolbe, une main au sol illicite

Après avoir été mené au score, le XV de France recolle à la 23e minute grâce à un essai de Peato Mauvaka. Il y a alors 12-12 et les Bleus peuvent passer devant avec la transformation, sauf que Thomas Ramos est contré par Cheslin Kolbe sur sa tentative. Mais au ralenti, il semble que l’arrière sud-africain lance sa course avant la prise d’élan du Français. En fin de deuxième période, les Springboks ont réussi à prendre un avantage décisif (24-29) grâce à une pénalité transformée par Handré Pollard. Une pénalité obtenue grâce à une contestation au sol de Kwagga Smith, sauf que ce dernier a posé la main au sol tout en conservant ses appuis, alors qu’il doit normalement les mettre sur le ballon.

Plusieurs gestes répréhensibles