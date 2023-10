Après le XV de France, l’Angleterre s’en prend à l’arbitre !

Arnaud De Kanel

Inconnu du grand public il y a quelques jours, Ben O'Keeffe fait désormais beaucoup parler de lui. Pointé du doigt après son arbitrage douteux lors de la rencontre entre le XV de France et l'Afrique du Sud (28-29), le Néo-Zélandais suscite la colère d'une légende du rugby anglaise après la défaite du XV de la Rose face aux Springboks (15-16).

Ben O'Keeffe n'en finit plus de faire parler de lui. Vivement critiqué dans l'hexagone depuis la défaite du XV de France face à l'Afrique du Sud, l'arbitre néo-zélandais est de nouveau au centre des débats. World Rugby lui a confié le sifflet pour arbitrer la demi-finale entre les Springboks et l'Angleterre. Et une nouvelle fois, O'Keeffe a pris des décisions litigieuses, et les Anglais en ont fait les frais. Si la presse britannique n'a pas voulu incriminer l'arbitre, le champion du monde Lawrence Dallaglio en a fait autrement.

XV de France : Polémique après l'Afrique du Sud, l'arbitre vit un calvaire https://t.co/TwpDatURAG pic.twitter.com/HGq0YbTW5z — le10sport (@le10sport) October 22, 2023

«Ben O'Keeffe va être le sujet de discussion car c'est lui qui a gagné le match»

L'ancien troisième ligne n'a pas été tendre avec Ben O'Keeffe. Sur ITV , Lawrence Dallaglio a estimé que le Néo-Zélandais avait donné la victoire aux Springboks. « Ben O'Keeffe va être le sujet de discussion car c'est lui qui a gagné le match, pas l'Afrique du Sud. » Une fois la pression retombée, il a félicité les joueurs de Steve Borthwick. « Je suis tellement fier des efforts de tous les joueurs anglais. Ils ont gagné énormément de respect pour avoir poussé les champions du monde si près du but », a écrit Lawrence Dallaglio sur X . Un sentiment de fierté partagé par le sélectionneur du XV de la Rose en conférence de presse.

«On peut être fiers de notre performance»