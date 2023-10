XV de France : Polémique après l'Afrique du Sud, l'arbitre vit un calvaire

Alexis Brunet

Samedi soir, l'Afrique du Sud et l'Angleterre s'affrontaient pour une place en finale de la Coupe du monde de rugby. Ce sont finalement les Springboks qui se sont imposés et rejoignent donc la Nouvelle-Zélande. Cette rencontre était dirigée par Ben O'Keeffe, l'arbitre du match entre la France et l'Afrique du Sud, qui avait pris certaines décisions polémiques. Et visiblement, le public du Stade de France n'a toujours pas digéré, car ce dernier a été copieusement sifflé.

L'affiche de la finale de la Coupe du monde de rugby est donc connue. L'Afrique du Sud défiera la Nouvelle-Zélande le samedi 28 octobre prochain au Stade de France. Les All-Blacks se sont imposés face à l'Argentine vendredi soir, alors que les Springboks ont eux triomphé contre l'Angleterre samedi soir. Les coéquipiers de Faf de Clerk atteignent donc la finale pour la deuxième fois de suite, car en 2019 ils avaient déjà accédé à ce stade de la compétition, et ils avaient même été titrés grâce à leur victoire, là aussi face à l'Angleterre.

Ben O'Keeffe copieusement sifflé

Cette demi-finale entre l'Afrique du Sud et l'Angleterre était arbitré par Ben O'Keeffe. Un choix qui a interpellé les Français, car ce dernier était déjà l'arbitre du quart de finale entre les Springboks et le XV de France. Lors de cette rencontre, O'Keeffe avait pris quelques décisions qui avaient fait polémique, et qui n'étaient pas à l'avantage de la France. Lors de l'apparition de son visage sur les écrans géants du Stade de France, le Néo-Zélandais a donc été copieusement sifflé par le public présent dans l'enceinte.

La FFR a envoyé un rapport à la World Rugby