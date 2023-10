«15 fautes avérées» : La défaite du XV de France le fait halluciner

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le XV de France tente de digérer son élimination de la Coupe du monde contre l'Afrique du Sud, l'arbitrage de Ben O'Keeffe continue d'alimenter la chronique. Ancien international et père de l’ailier Damian, Alain Penaud a recensé plusieurs erreurs de l'arbitre néo-zélandais et estime que les Tricolores se sont fait voler environ 20 points... sur 29 !

Dimanche soir, le XV de France défiait l'Afrique du Sud pour le choc de quarts de finale de la Coupe du monde dans un Stade de France acquis à sa cause. Mais les hommes de Fabien Galthié se sont finalement inclinés d'un petit point (28-29). Un match qui laisse évidemment d'énormes regrets aux Français, d'autant plus que l'arbitrage de Ben O'Keeffe n'a pas manqué de faire polémique sur plusieurs phases de jeu. Ancien international et père de l’ailier Damian, Alain Penaud dénonce même un scandale à ce niveau-là.

XV de France : Il charge Galthié et son staff après la désillusion en Coupe du monde https://t.co/7e4MdfP6aL pic.twitter.com/iu5QnIOcbf — le10sport (@le10sport) October 17, 2023

«Sur les rucks vous ne pouvez pas imaginer...»

« J’ai 20 points sur ce match de dimanche. Entre les points litigieux et les points sur lesquels il y a une faute avérée, je dirais qu’il y a 15 fautes avérées. Sur les rucks vous ne pouvez pas imaginer, entre les fautes sur rucks et les fautes sur les lignes défensives après rucks… On a dit que la France n’a pas marqué mais comment marquer dans le rugby? », s'interroge-t-il au micro du Super Moscato Show sur RMC , avant d'en rajouter une couche.

«C’est d’une complexité absolue»