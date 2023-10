XV de France : Cette annonce qui risque de ne pas plaire à Antoine Dupont…

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Antoine Dupont n'a pas hésité à pointer du doigt l'arbitrage réservé au XV de France, dimanche soir, lors de l'élimination en quart de finale de la Coupe du Monde face à l'Afrique du Sud. Mais un ancien arbitre international vient contredire la prise de position du capitaine des Bleus...

Interrogé juste après l'élimination du XV de France face à l'Afrique du Sud dimanche soir (28-29) en quart de finale de la Coupe du Monde, Antoine Dupont n'avait pas mâché ses mots au sujet de l'arbitrage : « Il me tarde de revoir des images. Il me semble qu’il y a des choses claires et évidentes qui me semblent facile à siffler et qui ne l’ont pas été. Quand il y a une avancée de 60 mètres et qu’on ralentit un ruck, c’est facile à siffler. Je ne veux pas faire l’aigri qui râle sur l’arbitrage parce qu’il a perdu le match, mais je ne suis pas sûr que l’arbitrage ait été au niveau de l’enjeu aujourd’hui », a sèchement lâché Dupont. Mais ces propos étaient-ils seulement justifiés ?

XV de France : Danty fait une grande annonce pour la suite ! https://t.co/D2mYImuA3o pic.twitter.com/1LHhmWKGTh — le10sport (@le10sport) October 16, 2023

Ben O'Keeffe défendu par un confrère

Interrogé par L'EQUIPE , l'ancien arbitre international Alexandre Ruiz, désormais entraîneur de Soyaux-Angoulême en Pro D2, a jugé la prestation de Ben O'Keeffe et ne semble pas du tour en accord avec Antoine Dupont : « Il est resté cohérent sur quatre-vingts minutes, permissif dans le jeu au sol où il a autorisé les plaqueurs à sortir de la zone, à dégager les mains, en leur donnant un signal. C'est quelque chose qu'il a mis en place dès la première minute en communiquant énormément », explique Ruiz.

« Il a été fidèle à ce qu'il fait »