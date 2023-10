Coupe du Monde : Le héros de l'Afrique du Sud déballe tout avant les All Blacks

Jean de Teyssière

On connaît l'affiche de la finale de la Coupe du monde de rugby ! La Nouvelle-Zélande, après sa large victoire face à l'Argentine (44-6) affrontera l'Afrique du Sud, difficile vainqueur de l'Angleterre (16-15), grâce à une pénalité pleine de sang-froid de la part d'Handre Pollard. Un revenant. A la fin du match, le demi d'ouverture sud-africain jubilait, même s'il estimait que son équipe n'avait pas bien joué.

Les Anglais rentrent à la maison avec un sentiment sans doute différent que celui de leurs meilleurs ennemis français, même si la gueule de bois doit être violente ce dimanche matin. Face à l'Afrique du Sud, eux aussi ont été éliminés d'un seul point (15-16), même si l'arbitrage du même Ben O'Keeffe a été plus cohérent. Mais surtout, l'Angleterre a mené durant l'intégralité du match, sauf lors des deux dernières minutes. Cruel.

«Il nous a fallu un moment mais on a fini par y arriver»

Le héros de cette demi-finale n'est autre qu'Handre Pollard. Quelques minutes après l'essai de Rudolph Snyman, ramenant les Springboks à 2 points des Anglais, le demi d'ouverture, déjà héros de tout un peuple en 2019 a réitéré et fait preuve d'une adresse et d'un sang-froid de folie pour inscrire la pénalité victorieuse de 50 mètres. « O n a suivi notre plan de jeu. On a pris les actions les unes après les autres, minute par minute. Dans ces matchs, tu ne peux pas trop te projeter. Il nous a fallu un moment mais on a fini par y arriver, souffle Pollard à la fin du match, dans des propos rapportés par Rugbyrama. Déjà, il a fallu gagner la mêlée. Bravo aux avants, ils ont été incroyables. C’était un grand moment mais c’est pour ça qu’on joue au rugby. On fait tout pour vivre ce genre de moments. C’était génial. »

«On n’a pas été très bons ce soir, surtout en première mi-temps»