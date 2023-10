Le XV de France éliminé de sa Coupe du monde, il n’a toujours pas pardonné à l’arbitre

Axel Cornic

Le quart de finale perdu par le XV de France face à l’Afrique du Sud (28-29) a fait l’effet d’un tremblement de terre. Ils sont nombreux à s’être insurgés contre l’arbitrage de Ben O’Keeffe et son plus grand détracteur est sans aucun doute l’astronaute Thomas Pesquet, qui ne semble toujours pas avoir oublié.

Ces derniers jours ont eu lieu à un énorme débat. Plusieurs observateurs et pas seulement des supporters du XV de France, ont en effet crié au scandale face à l’arbitrage du quart de finale de Coupe du monde entre la France et l’Afrique du Sud. Et le plus virulent a été Thomas Pesquet, qui a enchainé les coups de gueule sur les réseaux sociaux.

« Je m’énerve rarement mais dimanche soir, j’étais dans une fureur »

« Le rugby est un sport qui, d’habitude, se joue à 15 contre 15 » a écrit l’astronaute français sur Twitter, tout de suite après la défaite du XV de France, se lançant ensuite dans une véritable diatribe au micro de France 5 contre les décisions de Ben O’Keeffe. « J’ai tweeté parce qu'eux (les joueurs) ne peuvent pas le dire, l’entraîneur (Fabien Galthié) ne pas le dire » a-t-il lancé quelques jours plus tard. « J’ai envie de le dire. Quel scandale (…) Je m’énerve rarement mais dimanche soir, j’étais dans une fureur… J’ai trouvé ça tellement injuste pour l’équipe de France ».

« J’espère juste que les deux équipes vont perdre »