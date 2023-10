Coupe du monde de rugby : Les All Blacks marquent encore l’histoire

Jean de Teyssière

L'Argentine a débuté cette demi-finale de la Coupe du monde tambour battant face à la Nouvelle-Zélande. Parvenant même à ouvrir le score grâce à une pénalité de Emiliano Boffelli à la 5ème minute. Après, les All Blacks ont fait preuve de sérieux mais aussi de beaucoup plus de talent pour pulvériser des Argentins qui ne pensaient déjà pas arriver jusque-là (6-44). Un écart historique à ce stade de la compétition, mais la Nouvelle-Zélande a déjà fait mieux dans son histoire.

Ce samedi soir aura lieu la deuxième demi-finale de cette Coupe du monde. Inutile de rappeler que le XV de France n'en fera pas partie après sa traumatisante élimination face à l'Afrique du Sud la semaine dernière (28-29). L'Angleterre affrontera donc les Springboks pour cette revanche de la précédente finale qui avait vu les Sud-Africains venir à bout des Anglais (32-12). Le vainqueur rejoindra les All Blacks, qui disputeront leur cinquième finale en dix éditions. Monstrueux.

Face à l'Argentine, le deuxième plus gros écart de l'histoire

Les personnes présentes au Stade de France, au-delà de voir un match totalement déséquilibré, ont au moins été les témoins d'un écart historique. Avec 38 points d'écart à l'issue du match, les All Blacks n'ayant laissé aucune chance aux Argentins (44-6), il s'agit du deuxième plus grand écart de l'histoire de la Coupe du monde en demi-finale. Il manquait beaucoup aux Argentins pour éviter de subir une défaite pas loin d'être historique. La préparation n'était pas idoine, les Pumas ne pensant pas arriver jusqu'en demi-finale et son sélectionneur, Michael Cheika l'assumait : « Nous ne savons pas encore notre programme des prochains jours car nous n’avions pas du tout anticipé une victoire. On ne voulait rien anticiper, rester humble. On n’a donc rien prévu. On va voir avec World Rugby. »

Le XV de France dehors, «je le vis mal» https://t.co/vA5V8C29fe pic.twitter.com/Oed9n0jOR6 — le10sport (@le10sport) October 21, 2023

Les All Blacks avaient pulvérisé le Pays de Galles en 1987

L'Argentine peut se consoler en se disant que sa Coupe du monde n'est pas tout à fait finie puisqu'il faudra disputer le match pour la troisième place face à l'Angleterre ou l'Afrique du Sud vendredi prochain. Mais aussi parce que leur défaite n'est pas la plus large de l'histoire des demi-finales de Coupe du monde. Le record appartient à la Nouvelle-Zélande et au Pays de Galles, en 1987. Lors du premier Mondial remporté par les All Blacks, le Pays de Galles avait été écrasé par le pays hôte en demi-finale, 49-6. Avec 43 points d'écart, cette défaite est toujours aujourd'hui la plus large de l'histoire des demi-finales de Coupe du monde de rugby.