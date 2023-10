Coupe du monde de rugby : Critiqués, les All Blacks préviennent tout le monde

Jean de Teyssière

Battus d'entrée par le XV de France (13-27), les All Blacks affichaient moins l'étiquette de favoris que lors des précédentes éditions. Pourtant, l'équipe néo-zélandaise a toujours été sûre de ses forces et est en train de mettre tout le monde d'accord. Après avoir battu l'Irlande en quart de finale (28-24), c'est l'Argentine qui a subi la foudre océanienne en demi-finale (6-44). Sam Cane, le capitaine néo-zélandais a voulu remettre les points sur les i avant la finale, le samedi 28 octobre prochain.

La Nouvelle-Zélande se posera tranquillement devant sa télévision ce samedi soir « avec du popcorn », comme l'a dit le sélectionneur, Ian Foster, pour voir contre qui elle sera opposée en finale samedi prochain. L'Angleterre ou l'Afrique du Sud sera au menu mais les All Blacks ont repris leur costume d'épouvantail en cette fin de compétition.

«Je ferais remarquer que le match est resté assez serré»

Le discret capitaine des All Blacks, Sam Cane était heureux de cette large victoire face à l'Argentine même s'il estime que le match était tout de même serré par moment, comme il peut l'expliquer dans des propos rapportés par Rugbyrama : « On a déjà joué contre les Argentins par le passé. On savait qu’ils savent s’accrocher parfois très longtemps et qu’il faut savoir rester patients contre eux. Mais je crois que si ce soir, nous l’avons emporté assez largement c’est grâce à notre cinq de devant. En mêlées, grâce à eux, nous avons fait de bonnes poussées qui les ont déstabilisés et qui nous ont offert des pénalités. Beaucoup de choses sont parties de là. Je ferais remarquer que le match est resté assez serré. On a réussi à marquer deux essais en début de match, mais ensuite, ç'a été un vrai bras de fer pendant un certain temps. Je suis vraiment content. »

«Attention ! Dites-vous bien que ce n’est pas tout à fait la même équipe que vous avez devant vous»