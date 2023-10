Coupe du monde de rugby : L'Angleterre veut prendre sa revanche sur l'Afrique du Sud

Arnaud De Kanel

Les bourreaux du XV de France font leur retour sur le terrain ce samedi soir. Une semaine après avoir fait chuter les coéquipiers d'Antoine Dupont au Stade de France (28-29), l'Afrique du Sud va défier l'Angleterre, le rival historique des Bleus, pour accéder à la finale de la Coupe du monde.

Dernier représentant de l'hémisphère nord, l'Angleterre est condamnée à un exploit monumental ce samedi soir face à l'Afrique du Sud. Le XV de la Rose espère tout de même prendre sa revanche sur les Springboks contre qui les Anglais avaient chuté en finale en 2019.



Remake de la finale de la dernière Coupe du monde

Seule équipe encore invaincue et première de son groupe dans cette Coupe du monde, l'Angleterre a su déjouer les pronostics. Loin d'être séduisant, le XV de la Rose reste très efficace et se retrouve en demi finale du Mondial tandis que le XV de France, l'Ecosse ou encore l'Irlande ont été éliminés. Vainqueur de l'Argentine (27-10), du Japon (34-12), du Chili (71-0), des Samoa (18-17) et enfin des Fidji (30-24) en quart de finale, l'Angleterre retrouve l'Afrique du Sud ce samedi soir, sa bête noire en Coupe du monde. Lors de la dernière édition, les Anglais s'étaient inclinés en finale face aux Springboks. En 2007, à deux reprises, et en 1999, les Sud Africains avaient également pris le dessus. Il n'y a qu'en 2003 que l'Angleterre a réussi à faire tomber l'Afrique du Sud dans un Mondial, année de son titre. Pour cette rencontre, les joueurs de la Rose sont évidement outsiders, un statut qui n'importe peu Tom Curry. « Tout ça, ce n’est que du bruit à l’extérieur de l’équipe. Nous, on se soutient mutuellement et on croit en nous. C’est le principal. On peut nous appeler de la façon que l’on veut, outsider, favori ou autre, cela ne changera rien à notre façon d’aborder un match, ni à notre façon de préparer notre plan de jeu pour affronter tel ou tel adversaire », confiait le troisième ligne après le succès face aux Fidji. Et forcément, on se méfie de l'arme fatale des Springboks, à savoir la puissance. « On a vu le match de dimanche soir et on a été impressionnés par leur dimension physique. C’était un bel exemple que ce qu’est le rugby. C’est le pays qui joue le meilleur rugby. Ils connaissent leurs points forts et ils n’ont pas peur de s’appuyer dessus », a déclaré Kevin Sinfield, l'entraîneur de la défense anglaise. Et côté sud-africain, on ne nie pas l'importance de cette dimension physique.



« L’aspect physique, c’est comme n’importe quel autre facteur, on doit s’y habituer. De ce point de vue, on a bien géré le match contre la France (...). Il faudra faire pareil contre l’Angleterre », a confié le sélectionneur Jacques Nienaber. Comme à son habitude, Rassie Erasmus a fait monter la pression. « Je pense que parce qu'ils ont joué contre nous à la fin de l'année dernière, à la Coupe du monde, en finale de la Coupe du monde, ils vont avoir du mal avec nous. Je pense qu'ils seront très physiques. Je pense qu'ils vont certainement intensifier leurs efforts dans toutes les phases de jeu. Tuilagi lui-même, rien que pour l'arrêter, ce sera un gros travail, quel que soit son poste. Et puis, on ne sait jamais ce que Farrell va faire ce jour-là. Le nouveau demi de mêlée... Je suis sûr que Danny Care ou Youngs seront de la partie, mais le nouveau demi de mêlée est certainement quelqu'un qui peut mettre le feu aux poudres grâce à ses percées autour du ruck. Je pense qu'il y a des menaces sur tout le terrain et que Borthwick commence à s'y retrouver », a déclaré le directeur du rugby de l'Afrique du Sud en conférence de presse.

Une ambiance particulière au Stade de France ?

Vivement critiqué après son arbitrage lors du match opposant le XV de France à l'Afrique du Sud, le Néo-Zélandais Ben O'Keeffe a été reconduit pour arbitrer cette demi-finale. Rival historique, l'Angleterre pourrait tout de même être poussée par le public français, qui risque d'être nombreux car tout le monde s'attendait à retrouver le XV de France en demi, et qui rêve de voir les Boks chuter, même si cela ferait le bonheur du XV de la Rose. « Ça serait super d'avoir le soutien du public français », espère tout de même le Sud-Africain Handré Pollard. On ne peut pas lui garantir... Le coup d'envoi sera donné à 21h00 sur la pelouse du Stade de France. La rencontre sera diffusée sur TF1 .

Smith pas dans le groupe, Nienaber continue avec la charnière Reinach-Libbok

Steve Borthwick a procédé à trois changements dans sa composition d'équipe par rapport à celle qui a débuté face aux Fidji la semaine dernière. Joe Marler remplace Ellis Genge, George Martin remplace Ollie Chessum et Freddie Steward remplace Marcus Smith, touché au visage et absent du groupe.



La composition de l'Angleterre : 15. Steward ; 14. May, 13. Marchant, 12. Tuilagi, 11. Daly ; 10. Farrell (cap.), 9. Mitchell ; 7. Curry, 8. Earl, 6. Lawes ; 5. Martin, 4. Itoje ; 3. Cole, 2. George, 1. Marler.



Les remplaçants anglais : 16. Dan, 17. Genge, 18. Sinckler, 19. Chessum, 20. Vunipola, 21. Care, 22. Ford, 23. Lawrence.



On prend les mêmes et on recommence pour l'Afrique du Sud. Jacques Nienaber reconduit exactement la même équipe qui a fait chuter le XV de France dimanche dernier. Cobus Reinach et Mannie Libbok sont donc de nouveau titularisés.



La composition de l'Afrique du Sud : 15. Willemse ; 14. Arendse, 13. Kriel, 12. de Allende, 11. Kolbe ; 10. Libbok, 9. Reinach ; 7. du Toit, 8. Vermeulen, 6. Kolisi (cap.) ; 5. Mostert, 4. Etzebeth ; 3. Malherbe, 2. Mbonambi, 1. Kitshoff.



Les remplaçants sud-africains : 16. Fourie, 17. Nché, 18. Koch, 19. Snyman, 20. Smith, 21. de Klerk, 22. Pollard, 23. Le Roux.