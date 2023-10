«Je suis dégouté» : Il crie à l'injustice après la défaite du XV de France

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Deux jours après la terrible désillusion du XV de France contre l'Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe du monde, l'arbitrage de Ben O'Keeffe est toujours au cœur des débats. Ancien ouvreur international, Alain Penaud en rajouter d'ailleurs une couche en dénonçant une injustice contre les Bleus durant cette rencontre qui a vu les Springboks s'imposer d'un point.

Depuis dimanche, l'arbitrage de Ben O'Keeffe est clairement pointé du doigt côté français. Et pour cause, plusieurs décisions du Néo-Zélandais ont tourné en faveur de l'Afrique du Sud durant le quart de finale de la Coupe du monde contre le XV de France. Une victoire d'un petit point de Springboks (29-28) qui fait polémique. Ancien ouvreur international et père de l'ailier Damian, Alain Penaud ne manque pas de pousser un gros coup de gueule.

XV de France : Il charge Galthié et son staff après la désillusion en Coupe du monde https://t.co/7e4MdfP6aL pic.twitter.com/iu5QnIOcbf — le10sport (@le10sport) October 17, 2023

«C’était insupportable, insupportable»

« C’était insupportable, insupportable d’écouter les consultants (ne pas critiquer l’arbitrage, ndlr). Je suis complètement d’accord avec Antoine Dupont. Il a raison et en plus il est resté hyper mesuré dans ses propos. Je pense qu’en d’autres temps, on l’aurait été beaucoup moins. Comment peut-on dire aujourd’hui que la France passe son temps à râler contre l’arbitrage? On est sans doute les sujets les plus disciplinés en termes de réaction après un match sur le plan international », assure-t-il au micro du Super Moscato Show sur RMC , avant d'explique que les Sud-Africains ont quant à eux réussis à se faire respecter auprès des instances internationales.

«Il y a une chose que je ne supporte pas dans le sport, ou ailleurs, c’est l’injustice»