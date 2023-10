Coupe du monde de rugby : horaire, diffusion, enjeu... Toutes les infos sur Argentine - Angleterre

Arnaud De Kanel

C'est le match que personne ne veut jouer mais qui permet malgré tout de finir sur une bonne note et de ne pas repartir les mains vides. Ce vendredi, l'Argentine et l'Angleterre s'affrontent au Stade de France (21h00) dans le cadre de la petite finale de la Coupe du monde de rugby.

C'est la finale des perdants. Battues la semaine dernière par la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, l'Argentine et l'Angleterre rêvent désormais de bronze pour se consoler de l'or et de l'argent. Un match qui sonne également comme une revanche pour les Pumas qui avaient été battus en poule par le XV de la Rose.

EXCLU - Pierre Villepreux : «On a manqué d’ambition dans le jeu» https://t.co/Vj0a420wUr pic.twitter.com/4yEro5xggj — le10sport (@le10sport) October 26, 2023

Une revanche pour le bronze

Les deux sélectionneurs ne viennent pas pour perdre. « On veut finir troisième. Je n'ai pas pleuré, parce que je n'ai pas fini mon boulot. On ne peut pas partir de cette façon-là », affirmait Michael Cheika après l'élimination de l'Argentine contre la Nouvelle-Zélande (6-44). « Toute l'équipe a réalisé une performance exceptionnelle et nous sommes très déçus. Notre plan a échoué de justesse mais les joueurs peuvent être incroyablement fiers », notait de son côté Steve Borthwick.



Pour les joueurs, ce match pourrait permettre selon son issue de retrouver le sourire. « Déçu forcément. C’est un match qu’on aurait dû gagner. Mais je pense qu’on a donné tort à beaucoup de gens. C’est le sport, c’est ça de jouer au plus haut niveau, dans une demi-finale de Coupe du Monde. Tu fais quelques erreurs et tu finis par perdre d’un point. Mais il nous reste encore un match, ce qui va nous faire du bien. Beaucoup de gens pensaient qu’on allait souffrir ce soir et à la fin, je pense qu’on aurait pu gagner. Ce n’est pas forcément une histoire de donner tort aux gens, il vaut mieux se dire qu’il faut jouer les uns pour les autres, et je pense qu’on l’a fait. On a montré ce que cela représente de jouer pour ce pays et pour les mecs à tes côtés », confiait le capitaine Courtney Lawes. Le plus dur reste à faire désormais pour les deux équipes. L'Argentine vise une deuxième médaille mondiale dans son histoire tandis que l'Angleterre, en or à une reprise et en argent à trois reprises, lorgne sa première médaille de bronze.

Horaire et diffusion TV d'Argentine - Angleterre

Le coup d'envoi sera donné par l'Australien Nic Berry à 21h00 depuis le Stade de France à Saint Denis. La diffusion de cette rencontre est revenue à TF1 .

Les compositions pour Argentine - Angleterre

La composition de l'Argentine : 15. Mallia ; 14. Boffelli, 13. Cinti, 12. de la Fuente, 11. M. Carreras ; 10. S. Carreras, 9. Cubelli ; 7. Kremer, 8. Isa, 6. Gonzalez ; 5. Rubiolo, 4. Petti ; 3. Gomez Kodela, 2. Montoya (cap.), 1. Gallo.



Les remplaçants argentins : 16. Creevy, 17. Sclavi, 18. Bello, 19. Alemanno, 20. Bruni, 21. Bazan Velez, 22. Sanchez, 23. Moroni.



La composition de l'Angleterre : 15. Smith; 14. Steward, 13. Marchant, 12. Tuilagi, 11. Arundell; 10. Farrell (cap.), 9. Youngs; 7. Underhill, 8. Earl, 6. Curry; 5. Chessum, 4. Itoje ; 3. Stuart, 2. Dan, 1. Genge.



Les remplaçants anglais : 16. George, 17. Rood, 18. Cole, 19. Ribbans, 20. Ludlam, 21. Care, 22. Ford, 23. Lawrence.