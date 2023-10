Coupe du monde de rugby : Polémique sur l’arbitrage, la réponse des All Blacks

Arnaud De Kanel

Comme depuis la rencontre face au XV de France, l'Afrique du Sud se retrouve encore au cœur d'une polémique concernant l'arbitrage. Champions du monde après leur victoire face aux All Blacks, les Springboks ont encore bénéficié de décisions litigieuses. Malgré tout, le sélectionneur néo-zélandais s'est voulu beau joueur en conférence de presse même s'il l'a encore en travers de la gorge...

Le sujet de l'arbitrage revient à nouveau sur la table. Lors de la finale entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, plusieurs décisions de Wayne Barnes et de ses assistants au TMO à l'encontre des All Blacks ont suscité de vives réactions sur la toile. Ce n'est pas la première fois que l'Afrique du Sud s'en tire bien avec le corps arbitral dans cette Coupe du monde, le XV de France en sait quelque chose. Pour autant, Ian Foster refuse de justifier la défaite en incriminant l'arbitrage, bien qu'il reconnaisse une différence de sanctions entre les deux équipes malgré un geste similaire.

«Je ne veux pas que le match soit une occasion de parler des cartons»

Le sélectionneur des All Blacks fait référence au carton rouge de son capitaine Sam Cane pour un plaquage haut. Auteur d'un geste similaire, Syia Kolisi n'a écopé que d'un jaune. « Je ne veux pas que le match soit une occasion de parler des cartons. C'est arrivé. Nous aurons tout le temps de l'analyser. Notre sport a quelques problèmes qu'il doit régler. Ce n'est pas de l'aigreur. Il y a eu deux incidents similaires, un rouge et un jaune (pour Siya Kiloisi) », a regretté Ian Foster. Le néo-zélandais est déçu.

«Nous nous attendions donc à ce que nous avons reçu»