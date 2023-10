Coupe du monde de Rugby : Un All-Black entre dans l’histoire

Alexis Brunet

La Coupe du monde de rugby a rendu son verdict samedi soir. Dans un match tendu et plein de suspense, l'Afrique du Sud s'est imposée face à la Nouvelle-Zélande sur le score de 11 à 12. Les Springboks réalisent donc le doublé, puisqu'ils avaient déjà été sacrés en 2019. Les All Blacks n'ont pas démérité, et l'exclusion de Sam Cane en première mi-temps, a peut-être joué. Ce dernier est d'ailleurs le premier joueur de l'histoire à être exclu en finale de Coupe du monde.

L'Afrique du Sud est donc encore une fois tout en haut du rugby mondial. Déjà sacrés en 1995, en 2007 et en 2019, les Springboks se sont donc adjugés un quatrième titre, face aux All Blacks. Une performance majeure pour les partenaires de Faf de Klerk, qui ont successivement éliminé la France en quart de finale, puis l'Angleterre et enfin la Nouvelle-Zélande.

Sam Cane a été exclu dès la 34ème minute

Cette finale a été particulièrement serrée, car l'Afrique du Sud ne s'est imposée que par un seul point de différence (11-12). Le match s'est donc joué sur des détails, et il y en a eu un important à la 34ème minute. En effet, suite à un plaquage haut sur le Spingbok Jesse Kriel, le capitaine de la Nouvelle-Zélande, Sam Cane, a été exclu. Ce dernier avait d'abord hérité d'un carton jaune, avant que l'arbitre de la rencontre, Wayne Barnes, ne revienne sur sa décision, car l'arbitrage vidéo a considéré qu'il n'y avait pas de circonstances atténuantes sur le geste.

Sam Cane entre dans l'histoire

Par ce fait de jeu, Sam Cane est malheureusement entré dans l'histoire. En effet, le capitaine néo-zélandais est devenu le premier joueur de l'histoire à être exclu en finale d'une Coupe du monde. En 2015, il avait toutefois déjà remporté cette compétition avec les All Blacks. Il avait alors marqué deux essais en quatre matches. L'Afrique du Sud devient par ailleurs le deuxième pays dans l'histoire à gagner la Coupe du monde deux fois d'affilée, après la Nouvelle-Zélande, c'était en 2011, et en 2015.