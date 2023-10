Coupe du monde de Rugby : L’Afrique du Sud prévient les All Blacks

Axel Cornic

Présent en conférence de presse ce vendredi, Mzwandile Stick a fait monter la pression avant la finale de la Coupe du monde 2023, qui opposera la Nouvelle-Zélande à l’Afrique du Sud sur la pelouse du Stade de France. Pour l’adjoint de Jacques Nienaber en charge des lignes arrières, cette rencontre sera cruciale pour la suprématie mondiale durant les prochaines années.

Il ne reste plus que quelques heures avant le dénouement de cette Coupe du monde 2023, qui avait débuté par une défaite de la Nouvelle-Zélande en match d’ouverture face au XV de France (27-13). Et ce sont justement les All Blacks qui se trouveront sur la pelouse du Stade France en finale ce samedi, mais cette fois contre l’Afrique du Sud.

« Ce match est plus qu’une finale de Coupe du monde »

Pour Mzwandile Stick c’est indéniable, cette rencontre sera historique. « Les All Blacks ont gagné la Coupe du monde trois fois. Nous avons gagné la Coupe du monde trois fois. Ce match est plus qu’une finale de Coupe du monde. Le vainqueur pourra se vanter les huit prochaines années. La meilleure équipe aura gagné quatre fois la Coupe du monde » a expliqué le coach des arrières Springboks, en conférence de presse.

« Avant la Coupe du monde, personne n’imaginait une finale entre les All Blacks et Springboks »