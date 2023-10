Rugby : Coup de tonnerre pour l’Afrique du Sud après la Coupe du monde ?

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde de rugby s'est achevée samedi soir sur une victoire de l'Afrique du Sud face à la Nouvelle-Zélande (12-11). Les Springboks conservent donc leur titre mais plusieurs changements sont à prévoir dans le staff malgré ce sacre. En effet, Jacques Nienaber, le sélectionneur sud-africain, devrait quitter ses fonctions.

Le rugby est un sport qui se joue à 15, et à la fin, c'est (souvent) l'Afrique du Sud qui gagne. Intraitables et portés par une réussite impressionnante, les Springboks ont décroché la quatrième Coupe du monde de leur histoire dimanche soir. Un sacre historique qui fait de l'Afrique du Sud la nation la plus titrée de l'histoire, la deuxième à conserver son titre. Pourtant, plusieurs changements devraient être opérés en vue de 2027, à commencer par le poste de sélectionneur.

Nienaber vers le Leinster, Erasmus pour le remplacer ?

Présent dans le staff depuis 2004, Jacques Nienaber se dirige vers la sortie. Le sélectionneur sud-africain devrait s'engager avec le Leinster pour succéder à Stuart Lancaster. Selon SA Rugby Mag , Rassie Erasmus devrait donc reprendre les commandes de la sélection. Ce dernier est sous contrat jusqu'en 2025 et il connait bien ce poste puisqu'il était aux commandes en 2019. Tout juste auréolé d'un second titre de champion du monde, Duane Vermeulen devrait devenir l'entraineur de la défense sud-africaine.

«Je lui souhaite bonne chance»