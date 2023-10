Coupe du monde de rugby : Il plombe les All Blacks et s’en veut à vie

Jean de Teyssière

La Coupe du monde de rugby s'est achevée par la victoire de l'Afrique du Sud sur la Nouvelle-Zélande (12-11). Encore une courte victoire d'un point pour les Springboks qui ont bien profité de l'exclusion précoce de Sam Cane, le capitaine de la Nouvelle-Zélande, dès la 34ème minute de jeu. Un geste qu'il regrette et dont il devrait avoir du mal à se remettre.

Au terme d'un match plein de suspens, l'Afrique du Sud a finalement tenu bon pour remporter son quatrième titre de champion du monde. Au passage, les Springboks sont devenus la nation la plus titrée de l'histoire et a réalisé l'exploit d'avoir remporté toutes ses finales. Tout le contraire des All Blacks, qui ont perdu deux finales sur cinq. Comme prévu, Handré Pollard a été très adroit face aux perches et a permis à son équipe de remporter cette finale sans qu'ils aient besoin de marquer un seul essai.

«Ce revers fait tellement mal»

Le capitaine de la Nouvelle-Zélande, Sam Cane a été expulsé lors de cette finale. Dans des propos rapportés par Rugbyrama , il explique que : « Ce revers fait tellement mal. C'est difficile de trouver des mots pour l’expliquer. On a tellement mal, tellement. Je suis dégoûté, déçu, surtout pour mes coéquipiers qui ont dû jouer à 14 pendant près de 50 minutes. Ils ont fait preuve d’un courage incroyable. On a une équipe de guerriers. Je suis très fier du groupe qui est revenu et nous a donné une chance de l'emporter. C'est un groupe fantastique qui accorde énormément d'importance à porter le maillot Blacks, à rendre fier tous les Néo-Zélandais. Il y a beaucoup de cœurs brisés dans le vestiaire ce soir... »

«Je vais devoir vivre avec cela toute ma vie»