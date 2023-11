Galthié fait enrager le XV de France après la Coupe du monde de rugby

Thibault Morlain

Alors que le XV de France rêvait de remporter sa première Coupe du monde, encore plus à domicile, les rêves de sacre se sont envolés dès les quarts de finale suite à une défaite face à l’Afrique du Sud. Plus de deux semaines après cet échec, Fabien Galthié n’a toujours pas pris la parole pour évoquer en profondeur l’élimination des Bleus. Un silence qui se fait de plus en plus pesant et au sein du XV de France, ça commence même à faire grincer un peu des dents…

La désillusion a été immense pour le XV de France ! A domicile, la bande d’Antoine Dupont rêvait de remporter la Coupe du monde. Ça s’est finalement arrêté en quart de finale, face à l’Afrique du Sud, pour un petit point seulement. Une défaite qui fait d’autant plus enrager car la rencontre a été marquée par différentes erreurs de l’arbitre en faveur des Springboks. C’est donc la tête basse que le XV de France a quitté sa Coupe du monde. Depuis, différents joueurs ont pris la parole à propos de cet échec, mais pas Fabien Galthié. Le sélectionneur des Bleus a disparu des médias et son silence fait de plus en plus de bruit…

« Je ne comprends pas »

Depuis la conférence de presse après la rencontre face à l’Afrique du Sud, Fabien Galthié garde donc le silence. Toutefois, la prise de parole du sélectionneur du XV de France est de plus en plus attendue… Un mutisme qui agace d’ailleurs au sein du staff des Bleus. Pour L’Equipe , un membre du staff du XV de France balance à propos du silence de Galthié : « Je ne comprends pas. Ça aurait coupé l'herbe sous le pied à tout un tas d'interprétations qu'on a lues ou entendues depuis quinze jours. Ne serait-ce que sur l'arbitrage. Il faut arrêter : on n'a pas perdu à cause de Ben O’Keeffe ou du TMO ou de je ne sais qui ».

Galthié va enfin parler !