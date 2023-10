XV de France : Annonce imminente de Galthié, il balance en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Relativement discret depuis l'élimination du XV de France face à l'Afrique du Sud le 15 octobre dernier (18-19), Fabien Galthié devrait prochainement prendre la parole pour revenir sur ce tournoi et préparer la suite. Selon Philippe Saint-André, ancien sélectionneur des Bleus, il doit remobiliser les troupes en vue de la prochaine édition en 2027.

L'équipe de France peut se consoler en se disant qu'elle a été battue par les futurs champions du monde. Ce samedi, l'Afrique du Sud est parvenue à vaincre la Nouvelle-Zélande (12-11). Mais pas sûr que cela à suffise à apaiser la peine des Bleus , qui avaient fait de cette Coupe du monde un objectif majeur. Après la défaite de son équipe en quart de finale, Fabien Galthié a profité de quelques jours de vacances avec sa famille. Mais le sélectionneur va devoir revenir sur le devant de la scène comme l'a confié Philippe Saint-André, ancien sélectionneur du XV de France.

Coupe du monde de rugby : L’Afrique du Sud refait le coup du XV de France, c’est historique ! https://t.co/cyMd8L2PX5 pic.twitter.com/lpjIKlXWon — le10sport (@le10sport) October 29, 2023

Galthié poussé à prendre la parole

« Je pense qu’il doit faire un debriefing. Il doit aussi parler de l’union sacrée et demander à l’ensemble du rugby français de continuer à faire les efforts. Les clubs ont fait énormément d’efforts pour laisser des joueurs à disposition de l’équipe de France. On doit voter un nouveau deal entre la Ligue, les clubs professionnels, la Fédération française de rugby, c’est une convention pour les joueurs » a-t-il déclaré au micro de RMC.

« Ça va arriver rapidement »