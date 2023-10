Il dit adieu au XV de France et déballe tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dimanche dernier, le XV de France était éliminé de sa Coupe du monde. Battus par les Springboks en quart de finale, les Bleus ont aussi dit adieu à certains joueurs comme Uni Atonio ou encore Romain Taofifenua, qui ont décidé de prendre leur retraite internationale. Le deuxième ligne de Lyon s'est prononcé sur son départ.

L'élimination face à l'Afrique du Sud n'est pas qu'une simple défaite pour Romain Taofifenua. A 33 ans, le deuxième ligne de l'équipe de France avait décidé que la Coupe du monde serait sa dernière compétition sous le maillot bleu. Le natif de Mont-de-Marsan a tenu sa promesse et a annoncé sa retraite internationale après le quart de finale. Lors d'un entretien accordé au Midi Olympique, Taofifenua est revenu sur cette décision.

« J’y avais pensé avant le match »

« Je savais que si l’on perdait, ce serait la fin pour moi en Bleu. J’y avais pensé avant le match. Quand l’arbitre a sifflé, j’avais conscience de tout que ça signifiait. Ça a été d’autant plus dur à vivre que l’on y a cru jusqu’au dernier ballon. L’équipe avait tellement de fois cette situation où ça finissait par basculer en sa faveur. On cherchait cette pénalité qui nous aurait libérés mais elle n’est pas arrivée » a-t-il lâché. Désormais, Taofifenua va se concentrer sur son club, Lyon.

« J’ai fait mon temps »