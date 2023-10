XV de France : Antoine Dupont a pensé au pire

Axel Cornic

La blessure au visage d’Antoine Dupont a été l’un des points forts de cette Coupe du monde 2023. Tout le rugby français a tremblé face au possible forfait de sa star, ce qui aurait été un véritable coup dur seulement quelques semaines après celui de l’ouvreur Romain Ntamack, gravement blessé au genou juste avant la compétition.

Pour beaucoup ce n’était qu’une formalité, mais la rencontre face à la Namibie a failli se transformer en catastrophe pour le XV de France. Car Antoine Dupont, capitaine tricolore et véritable symbole des Bleus , a bien failli voir sa compétition s’arrêter au troisième match de poule de la Coupe du monde 2023.

XV de France : Réunion au sommet entre la FFR et Fabien Galthié https://t.co/wSvwS8zris pic.twitter.com/6cuamlQ2yz — le10sport (@le10sport) October 21, 2023

« Il a vu la fin de sa Coupe du monde »

Dans un entretien accordé au Midi Olympique , son chirurgien est revenu sur les premiers instants après cette blessure et sur sa première rencontre avec Dupont. « À ce moment-là, il sait très bien qu’un mec va lui dire des choses qui ne lui plairont pas. Mais c’est la vie des chirurgiens et des victimes de traumatismes. Ce n’est pas propre à Antoine Dupont » a confié Frédéric Lauwers. « Il a vu la fin de sa Coupe du monde. (il fait une pause) Mais la question initiale qu’il a certainement posée concernait son intégrité physique. Et puis, je n’étais pas là pour savoir ce qui se passait dans sa tête ».

« Une fois ces étapes validées, le joueur était disponible pour la sélection »