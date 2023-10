XV de France Boudjellal balance une accusation sur l’arbitre

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après la rencontre entre le XV de France et l'Afrique du Sud, un homme est au cœur de la polémique. Il s'agit de l'arbitre de la rencontre Ben O'Keeffe. En conférence de presse d'après-match, Antoine Dupont a pointé du doigts certaines décisions arbitrales. Ancien président du RC Toulon, Mourad Boudjellal n'a pas non plus masqué sa colère et son incompréhension.

Après la défaite du XV de France face à l'Afrique du Sud (28-29), Fabien Galthié n'a pas voulu polémiquer sur l'arbitrage : « L'arbitrage ? On travaille avec eux depuis le début de la semaine, et je n'ai pas envie d'aller sur ce terrain-là. Je comprends la frustration des joueurs, on a le droit d'être triste ce soir, mais comprenez aussi ma position ». Pourtant, le sélectionneur des Bleus a de bonnes raisons d'être en colère. Ben O'Keeffe a pris certaines décisions curieuses, qui ont, toutes, été à l'avantage des Springboks.

Dupont s'en prend à l'arbitre

En conférence de presse, Antoine Dupont lui a, d'ailleurs, adressé un tacle. « I l me tarde de revoir des images. Il me semble qu’il y a des choses claires et évidentes qui me semblent facile à siffler et qui ne l’ont pas été, avoue le capitaine. Quand il y a une avancée de 60 mètres et qu’on ralentit un ruck, c’est facile à siffler. Je ne veux pas faire l’aigri qui râle sur l’arbitrage parce qu’il a perdu le match, mais je ne suis pas sûr que l’arbitrage ait été au niveau de l’enjeu aujourd’hui » a lâché le demi de mêlée.

« L'arbitre a choisi le vainqueur »