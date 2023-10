Désillusion pour le XV de France, il évoque un traumatisme

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Un point. C'est ce qu'il aura manqué au XV de France pour faire basculer ce quart de finale. Les hommes de Fabien Galthié ont échoué aux portes de leur rêve. Après le coup de sifflet final, le sélectionneur des Bleus a tenu à dédramatiser cette défaite. Mais Vincent Moscato semble avoir du mal à s'en remettre. Selon lui, elle rappelle le traumatisme de 1982 au football.

La fête est gâchée. Lors de sa Coupe du monde, l'équipe de France n'est pas parvenue à dépasser les quarts de finale, battue par une Afrique du Sud qui a su s'appuyer sur ses forces et qui a aussi compter sur la clémence de l'arbitre. Battus d'un point (28-29), les Bleus quittent la compétition, remplis de regrets. Présent en conférence de presse après le match, Fabien Galthié a tenu à dédramatiser cette défaite.

Coupe du monde de Rugby : Bernard Laporte dévoile le vrai problème du XV de France https://t.co/vM63pLyZWH pic.twitter.com/YgwUvQVsME — le10sport (@le10sport) October 16, 2023

« Galthié n’a aucun regret »

« Galthié n’a aucun regret. On a le droit de perdre comme ça s'est passé aujourd'hui. Les joueurs ont le droit de perdre. Nous avons tout mis en œuvre pour optimiser notre potentiel. On a fait avec les événements qui nous ont accompagnés pendant les quinze semaines » a confié le sélectionneur du XV de France. Mais du côté de Vincent Moscato, il faudra du temps pour digérer cette défaite. Selon lui, cette défaite est comparable au France-Allemagne de 1982, marqué par l'attaque d'Harald Schumacher sur Patrick Battiston.

« C’est comme la demi-finale de 1982 contre l’Allemagne »