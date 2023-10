XV de France : L’Afrique du Sud s’enflamme après le retour de Dupont

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce vendredi, Fabien Galthié a dévoilé sa composition pour le quart de finale face à l'Afrique du Sud dimanche. Le sélectionneur du XV de France a pris la décision d'aligner Antoine Dupont, visiblement à 100% de ses capacités. Capitaine des Springboks, Siya Kolisi se méfie du demi de mêlée, qu'il qualifie de « grand joueur ».

Le suspense a pris fin ce vendredi. Fabien Galthié a dévoilé l'équipe qui affrontera l'Afrique du Sud ce dimanche. Opéré de la mâchoire il y a seulement quelques jours, Antoine Dupont récupère sa place. Le demi de mêlée l'assure, il est prêt à en découdre et ne présente plus la moindre gêne physique.

Jackpot inattendu pour la France, la Coupe du monde de Rugby affole les records https://t.co/VuNkJ6eOFJ pic.twitter.com/gCnBnPvxxF — le10sport (@le10sport) October 12, 2023

« Je suis en pleine capacité de mon jeu »

« Je me sens très bien sur les deux plans. Sur le coup je ne savais pas la gravité de ma blessure, j'ai pensé que la compétition était terminée pour moi. J'ai dû attendre les examens, le rendez-vous avec le chirurgien et l'opération. Pour retrouver de l'espoir, ma convalescence s'est bien passée. J'ai pu reprendre progressivement avec toutes les étapes nécessaires pour reprendre le jeu. J'ai bénéficié de plusieurs semaines pour faire tout ça. Je suis en pleine capacité de mon jeu, de mes moyens physiques et techniques » a lâché le demi de mêlée.

« C’est un grand joueur »