Avant Fabien Galthié, il a vécu l'enfer avec le XV de France

Depuis la prise de fonction de Fabien Galthié, le XV de France est redevenu une nation dominante de la planète rugby. Aujourd'hui, les Bleus sont d'ailleurs parmi les favoris de la Coupe du monde. C'était pourtant difficile à l'imaginer avant l'arrivée de l'actuel sélectionneur. En effet, le XV de France traversait alors une période noire. Ayant connu ce calvaire, Gaël Fickou a raconté à quel point c'était difficile pour lui et ses coéquipiers à l'époque.

Il y a quelques années seulement, avant l'arrivée de Fabien Galthié, le XV de France était très loin d'enchainer les victoires. C'étaient d'ailleurs les défaites qui s'accumuler pour les internationaux français. En effet, le rugby tricolore a traversé une période très compliquée. Galthié a donc réussi à inverser la tendance pour ramener le XV de France sur le devant de la scène. Pour autant, Gaël Fickou n'oublie pas toutes les difficultés qu'il a pu rencontre quand il venait jouer avec la France.

« On jouait les matchs en sachant qu'on allait perdre »

Si Gaël Fickou a aujourd'hui le sourire avec le XV de France, cela n'a pas tout le temps été le cas. Alors que les Bleus étaient en difficulté avant la nomination de Fabien Galthié, le joueur du Racing 92 a raconté pour Le Figaro : « Je ne prenais pas beaucoup de plaisir. Je n'étais pas le seul. Tout le monde a fini par l'avouer... Depuis quatrea ans, ça se passe plutôt bien, l'équipe de France gagne à nouveau. Mais moi, ça fait plus de 10 ans que je suis en équipe nationale. J'ai donc connu les mauvais moments, les périodes où c'était compliqué. On perdait très souvent, voire presque toujours et on parlait très peu de plaisir. Quand j'arrivais en conférence de presse, je ne savais même plus quoi dire. Parce qu'en fait, il n'y avait plus rien à dire. On jouait les matchs en sachant qu'on allait perdre. C'était horrible ! Ayant vécu ces moments là, ça me permet d'apprécier d'autant plus ceux que je vis maintenant. Je le dis souvent aux gars : aujourd'hui, on a le sourire, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quelque temps, on était dans le dur. (...) On a joué un paque de paquet de matchs compliqués. En ne prenant aucun plaisir. Vraiment aucun ».

« On se faisait siffler par notre public »