XV de France : Après la désillusion, le vestiaire de Deschamps envoie un message fort

Ce dimanche, l'équipe de France de football a célébré l'anniversaire de Didier Deschamps et espérait hurler de joie après la fin de la rencontre de rugby entre le XV de France et l'Afrique du Sud. Mais finalement, les hommes de Fabien Galthié se sont inclinés au bout du suspense. Présents en conférence de presse ce lundi, Deschamps et Mike Maignan sont revenus sur cette déception.

Le rêve a pris fin ce dimanche au Stade de France. Les Bleus ont été battus par l'Afrique du Sud ce dimanche (28-29) et dit adieu à ses rêves de victoire en Coupe du monde. Après le coup de sifflet final, plusieurs joueurs se sont écroulés sur la pelouse de Saint-Denis et certains ont laissé couler leurs larmes comme Antoine Dupont, qui avait tout fait pour disputer ce quart de finale. Actuellement à Lille pour préparer la rencontre face à l'Ecosse ce mardi, l'équipe de France de football était devant son téléviseur pour voir ce choc. Après le coup de sifflet final, la déception était grande.

« J'étais dégouté pour eux »

Présent en conférence de presse ce lundi, Didier Deschamps s'est prononcé sur cette défaite. « J'étais dégouté pour eux à la fin du match, pour Fabien, les joueurs... On ne se remet pas d'une défaite comme ça. Le haut niveau, c'est ça. Il faut l'accepter. Mais ça ne passe pas comme ça. A domicile, il y a une attente importante. Leur vie continue, il y aura de l'analyse, ils s'en nourriront pour repartir. C'est le très haut niveau, mais ça fait mal » a lâché le sélectionneur des Bleus.

« J'espère qu'ils vont revenir encore plus fort »