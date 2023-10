«Le meilleur joueur du monde», le XV de France s’enflamme pour Dupont

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Antoine Dupont est de retour ! Opéré de la mâchoire il y a quelques jours, le demi de mêlée a fait son grand retour à l’entraînement et débutera la rencontre face à l’Afrique du Sud ce dimanche. Un retour salué par le vestiaire du XV de France. Ses coéquipiers ont tenu à lui rendre hommage avant le quart de finale de la Coupe du monde.

L’Afrique du Sud va avoir fort à faire ce dimanche face à une équipe de France toujours invaincue lors de Mondial de rugby. La pression va être plus grande maintenant que les Bleus ont récupéré Antoine Dupont. Touché face à la Namibie le 21 septembre dernier, le demi de mêlée est de retour aux affaires et devrait débuter la rencontre ce dimanche. Un retour salué par le vestiaire du XV de France.

Coupe du monde de rugby : Avec Dupont, le XV de France vise l’exploit https://t.co/0xqYHKvO4X pic.twitter.com/wkYP43kT3L — le10sport (@le10sport) October 15, 2023

« L’un des plus grands joueurs du monde »

Le MAG de TF1 a diffusé le témoignage de nombreux joueurs français. Thomas Ramos estime que le retour de Dupont est un plus. « Il a une influence sur le groupe parce que c’est le capitaine, parce que c’est l’un des plus grands joueurs du monde. Mais il a aussi une influence sur les adversaire, l’arbitrage » a-t-il lâché. De son côté, Sekou Macalou salue le leadership d’Antoine Dupont. « Lorsque l’on a un joueur comme ça dans l’équipe, il faut en prendre soin. Il a souvent les mots justes, une bonne vision de jeu donc on peut le suivre » a-t-il confié.

Le XV de France jubile