XV de France : Grande nouvelle pour Dupont, l’Afrique du Sud hallucine

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Antoine Dupont a obtenu le feu vert de son chirurgien pour reprendre l'entraînement. Le demi de mêlée a préparé la rencontre contre l'Afrique du Sud en portant un casque. Pour les Springboks, le retour du joueur n'est pas une bonne nouvelle. Selon le directeur du rugby des Springboks Rassie Erasmus, Dupont ne présente pas réellement de points faibles.

Bonne nouvelle pour Fabien Galthié. Le sélectionneur du XV de France a récupéré Antoine Dupont, qui a obtenu l'aval de son chirurgien. Le demi de mêlée est disponible pour la rencontre face à l'Afrique du Sud dimanche et pourrait même débuter la rencontre. En effet, Dupont a été aligné avec les titulaires lors des derniers d'entraînements. Comme l'avait précisé Bruno Boussagol, la décision finale appartiendra au staff de Galthié.

Coupe du monde de rugby : Le XV de France victime d'une injustice https://t.co/ZBeIzigal9 pic.twitter.com/QHlDWu4Lye — le10sport (@le10sport) October 10, 2023

La tendance est à une titularisation

« Le prérequis était l'accord du chirurgien. On va continuer à travailler avec lui pour qu'il soit dans les bonnes dispositions avant la décision du sélectionneur. La semaine dernière, tout été modéré. Maintenant, il est avec le groupe. Les contacts vont se faire rapidement. On a trois jours pour le tester et voir sa réaction avant la compo. On est à son contact au quotidien, jusque là tout va bien. Cet après-midi lors de l'entraînement clarté, il sera accompagné de préparateur physique. Demain, il sera à la disposition des entraîneurs pour faire comme les autres » a confié le manager santé de l'équipe de France.

« C'est difficile de trouver sa faille »