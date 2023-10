«Dégoûté», Deschamps interpelle Galthié et le XV de France

Thomas Bourseau

Le XV de France de Fabien Galthié était l’un des grands favoris au sacre final dans cette Coupe du monde. Les Bleus ont été battus dimanche soir au Stade de France face aux champions du monde en titre : l’Afrique du Sud. Une désillusion pour les Tricolores, qui ont reçu le soutien de Didier Deschamps ce lundi, sélectionneur de l’équipe de France de football.

Le XV de France s’est incliné dimanche soir au Stade de France en 1/4 de finale de sa Coupe du monde de Rugby. Alors que les hommes de Fabien Galthié menaient 22 à 19 à la mi-temps, c’est l’Afrique du Sud qui est sorti victorieux de ce choc dans les ultimes moments de la rencontre (28-29). Certaines décisions de l’arbitre du soir, Ben O’Keeffe ont fait jaser sur la toile par le biais de Thomas Pesquet notamment, mais pas seulement.

«Je ne suis pas sûr que l’arbitrage ait été au niveau de l’enjeu aujourd’hui»

En conférence de presse d’après-match, Antoine Dupont n’a pas mâché ses mots sur son ressenti au sujet de l’arbitrage qui n’a pas été en faveur du XV de France selon lui. « Il me tarde de revoir des images. Il me semble qu’il y a des choses claires et évidentes qui me semblent facile à siffler et qui ne l’ont pas été. Quand il y a une avancée de 60 mètres et qu’on ralentit un ruck, c’est facile à siffler. Je ne veux pas faire l’aigri qui râle sur l’arbitrage parce qu’il a perdu le match, mais je ne suis pas sûr que l’arbitrage ait été au niveau de l’enjeu aujourd’hui ».

«C'est le très haut niveau, mais ça fait mal»