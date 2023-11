Il quitte le XV de France et se lâche sur l’arbitrage !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien membre du staff de Fabien Galthié au sein du XV de France, Laurent Labit a quitté ses fonctions juste après la Coupe du Monde pour devenir directeur du rugby au Stade Français. Et même s'il a encore du mal à digérer l'élimination des Bleus contre l'Afrique du Sud, il refuse d'alimenter toute la polémique autour de l'arbitrage.

Comme prévu, Laurent Labit a quitté ses fonctions d'adjoint de Fabien Galthié au XV de France après la Coupe du Monde ! Comme tout le monde, il avait espéré une issue plus heureux pour les Bleus qui étaient considérés comme les grands favoris de la compétition, mais Labit va désormais devoir tourner la page. Désormais directeur du rugby au Stade Français, l'ancien membre du staff du XV de France a tout de même du mal à passer à autre chose et ne digère pas l'élimination contre l'Afrique du Sud comme il l'a confié à RMC Sport .

« Il faudra des mois et des années pour digérer »

« Il faudra des mois et des années pour digérer notre Coupe du monde. Ce n’était pas notre objectif mais ça ne nous console pas. On ne voulait pas voir une autre équipe championne que nous. On sait qu’on a raté notre match. Il faudra du temps pour digérer et se rendre compte de ce qu’on a raté », explique Laurent Labit, très déçu donc de l'issue de cette Coupe du Monde pour le XV de France. Malgré tout, il refuse de remettre la responsabilité de cette élimination sur l'arbitrage.

« On peut s’en prendre qu’à nous même »