XV de France : Une plainte déposée

Arnaud De Kanel

Depuis l'élimination du XV de France, le staff et les joueurs se changent les idées et s'offrent des vacances bien méritées. Fabien Galthié a choisi la côte normande, plus précisément Dieppe, pour passer du bon temps avec sa compagne Helena Noguerra. Le couple a été photographié à son insu et le cliché a été publié en Une de Voici. Le sélectionneur et sa compagne ont donc décidé de porter plainte.

Galthié en vacances

Fabien Galthié veut oublier au plus vite le douloureux souvenir de la Coupe du monde. Comme tous ses joueurs, à l'exception de Peato Mauvaka notamment, il a décidé de prendre des vacances pour relâcher la pression. Parti rejoindre sa compagne Helena Noguerra à Dieppe, le sélectionneur a été aperçu et photographié nu aux côtés de la chanteuse belge. Le cliché étant paru en Une de Voici , le couple a décidé de saisir la justice.

«Nos avocats prendront toutes les mesures juridiques nécessaires»