XV de France : Déjà de retour, il se lâche sur la désillusion

Arnaud De Kanel

Deux semaines sont passées depuis la cruelle élimination du XV de France face à l'Afrique du Sud (28-29) mais les plaies sont encore ouvertes. Rien ne pourra panser les blessures tricolores si ce n'est le rugby. Pour tourner la page au plus vite, Peato Mauvaka était déjà de retour avec le Stade Toulousain dimanche soir. Une manière pour lui d'oublier cette Coupe du monde.

Peato Mauvaka ne s'attendait certainement pas à vivre de telles émottions. Le talonneur a profité de la blessure de Julien Marchand face aux All Blacks pour devenir le titulaire au poste durant le Mondial. Malgré sa performance remarquable face à l'Afrique du Sud, le Toulousain n'avait pas pu empêcher la défaite du XV de France. Abattu depuis deux semaines, il a effectué son retour sur les pelouses de Top 14 ce dimanche avec son club.

Coupe du monde de Rugby : Antoine Dupont reçoit une belle récompense https://t.co/a3YNwHamx1 pic.twitter.com/OWBrK4XZ7B — le10sport (@le10sport) October 30, 2023

Retour victorieux pour Mauvaka

Le Stade Toulousain affrontait l'UBB ce dimanche soir. Si Antoine Dupont, Thomas Ramos, Thibaud Flament ou encore Cyril Baille sont en vacances, Peato Mauvaka a lui décidé d'écourter ses congés. Le talonneur, véritable sensation lors de la Coupe du monde, est entré en jeu à la 45ème minute pour remplacer Guillaume Cramont lors de la victoire à l'arrachée du Stade Toulousain (29-22). C'est le meilleur moyen pour lui de passer à autre chose et d'éviter d'avoir des idées noires.

«J’ai préféré reprendre sinon j’allais me pendre»