Le XV de France a cartonné en Coupe du Monde, voilà la preuve

La Coupe du monde de rugby s'est terminée samedi soir avec la victoire en finale de l'Afrique du Sud face à la Nouvelle-Zélande. Les Français n'étaient pas de la partie, car ils ont justement été éliminés en quart de finale par les Springboks. Pourtant les chiffrent le prouvent, le XV de France avait tout d'un futur vainqueur.

La Coupe du monde 2023 faisait naître de grands espoirs chez les supporters français. En effet, le tournoi se déroulait à domicile, mais surtout Fabien Galthié pouvait compter sur un groupe très qualitatif, habitué à jouer ensemble depuis de nombreuses années. Cela n'a malheureusement pas suffi, car les partenaires d'Antoine Dupont ont été éliminés par l'Afrique du Sud, en quart de finale. Les Bleus ont toutefois réalisé un gros tournoi... du point de vue des chiffres.

Le XV de France a les meilleures statistiques

Le XV de France s'est donc arrêté en quart de finale, mais il a eu le temps de collectionner les très bonnes performances. En effet, le journal L’Équipe s'est penché sur les statistiques des Bleus, et elles ressemblent fortement à celles d'un vainqueur malheureusement. La France est le pays qui a inscrit le plus d'essais face à l'Afrique du Sud, avec trois réalisations au compteur. Plus globalement, les joueurs de Fabien Galthié sont la deuxième meilleure attaque du tournoi, avec 30 essais inscrits, alors qu'ils ont quitté précocement la compétition.

La France a excellé en touche, et aux plaquages

Le XV de France a donc marqué de nombreux essais, notamment grâce à Damian Penaud et Louis Bielle-Biarrey, mais il a aussi beaucoup découpé, et correctement. En effet, les Français sont premiers au classement des plaquages réussis (82,8%). Mais aussi pour ce qui est des pénalités concédées par match, avec seulement sept par matches. Les Bleus sont ceux qui ont le plus poussé les adversaires à la faute, avec douze pénalités en moyenne par matches. Les partenaires de Cyril Baille ont aussi le plus haut taux de ballons conservés à la touche (93%). La France peut donc s’en mordre les doigts, surtout quand l’on se rappelle que cela s’est joué à un point face à l’Afrique du Sud.