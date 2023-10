Dégoûtée après le Mondial, une star du XV du France prend une décision radicale

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Certains joueurs ont plus de mal à tourner la page Coupe du monde. C'est le cas de Grégory Alldritt, qui a terminé la compétition démoralisé et avec plusieurs petits bobos. Avec l'accord de ses dirigeants au Stade Rochelais, le troisième ligne a pris la décision de couper. Il devrait reprendre la compétition au cours du mois de janvier.

C'était sa Coupe du monde. Le XV de France espérait aller au bout de la compétition et soulever son premier titre de champion du monde. Mais son parcours a pris fin dès les quarts de finale, battus par les futurs vainqueurs, l'Afrique du Sud (28-29). Au coup de sifflet final, les joueurs étaient abattus, notamment Grégory Alldritt. Le troisième ligne avait laissé entendre qu'il lui fallait du temps pour digérer cette déception.

« Il va nous falloir un peu de temps pour digérer »

« Déception de finir en quart de finale et de ne pas pouvoir offrir quinze jours de plus à nos supporters, Il y a toujours de la frustration quand on perd. Mais je n’ai pas encore repensé au match. Je fais un peu le vide pour le moment. Il y a de la déception, de la frustration, il y a beaucoup de mauvais sentiments. Il va nous falloir un peu de temps pour digérer. Mais on y arrivera (…) On a la chance d’avoir cette échéance du Tournoi des Six Nations qui arrive assez vite. On va retrouver notre public, avec des matches en province en plus. C’est génial ça. Donc je pense que ce sera vraiment à ce moment là qu’on va pouvoir digérer et passer à autre chose » avait lâché Alldritt.

Alldritt décide de couper