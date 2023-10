XV de France : Le nouveau Antoine Dupont est déjà trouvé

Jean de Teyssière

Antoine Dupont a 27 ans et peut encore jouer au rugby au haut niveau pendant quelques années mais la carrière d'un rugbyman est souvent très courte. Mais ce n'est pas grave puisque son successeur est déjà tout trouvé. Âgé de 16 ans, Valentin Hutteau fait déjà des merveilles avec le club de Massy et est déjà comparé à son illustre aîné.

Un peu à la manière de Zinedine Zidane en football, le rugby risque d'être longtemps attaché à trouver le « nouveau Dupont. » Mais il s'avère qu'il aurait déjà été trouvé. Âgé de 16 ans, un demi de mêlée de la région parisienne crève déjà l'écran et nombreux sont ceux qui le voient faire une grande carrière avec le XV de France.

«Pendant très longtemps, il était capable de faire gagner son équipe à lui tout seul»

Fabien Jolfre, le responsable du pôle espoirs du lycée Lakanal de Sceaux, dans lequel évolue Valentin Hutteau raconte, dans Le Parisien , les qualités technique du plus grand espoir du rugby français : « La saison passée, je me souviens d’un match à domicile contre La Rochelle. Alors que Massy était en difficulté, il récupère le ballon au niveau des 50 m, tape un petit coup de pied par-dessus la défense, et va marquer. Pendant très longtemps, il était capable de faire gagner son équipe à lui tout seul en traversant le terrain. Moins maintenant, car plus on monte de catégorie, plus l’adversité augmente. Mais il reste un facteur X par sa vision du jeu plus pertinente que les autres, par des gestes techniques qu’il exécute parfaitement. »

«Je n’aime pas faire de comparaison mais c’est un petit Antoine Dupont»