Mbappé, Messi… Une star du XV de France a tranché pour le Ballon d’Or

Dans quelques minutes, le successeur de Karim Benzema sera annoncé par Didier Drogba, présentateur de la cérémonie du Ballon d'Or. Lionel Messi fait office de favori après sa victoire lors de la dernière Coupe du monde. Mais grand fan du PSG, Matthieu Jalibert espère une surprise et une victoire de Kylian Mbappé ce lundi soir.

Lionel Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappé. Ils sont trois à espérer une victoire ce lundi, ils sont trois candidats pour remporter le Ballon d'Or. Et chacun présente des arguments solides. A 35 ans, Lionel Messi a remporté le dernier Mondial avec l'Argentine. Haaland a soulevé la dernière Ligue des champions, tandis que Mbappé a été le meilleur marqueur du dernier Mondial. Le nom du grand vainqueur sera prononcé par Didier Drogba au Théâtre du Chatelet en présence de nombreuses stars, et notamment de Matthieu Jalibert.

« Ça n’a pas été facile de s’en remettre »

Le joueur du XV de France profite de quelques jours de repos après la Coupe du monde. « Ça n’a pas été facile de s’en remettre. Lorsque l’on vit autant d’émotions et autant de bons moment, c’est difficile, ce n’est pas évident. Mais la vie continue. Et je pense, malgré tout, que l’on a donné beaucoup de plaisir et d’amour aux supporters. On essaye de passer à autre chose » a admis l'ouvreur tricolore.

Jalibert envoie un message à Mbappé